Литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими «Каменный Лог» и «Бенякони».

По информации, размещенной на сайте литовской таможни, таможенные информационные системы, которые временно были недоступны, должны были заработать вчера в 20.00.

Из пункта пропуска «Бенякони» со вчерашних 15:00 по настоящее время литовские контролирующие службы не приняли ни одного авто. В электронной очереди на выезд зарегистрировано 45 транспортных средств.

Из пункта пропуска «Каменный Лог» принимают транспорт частично и оформляют в ручном режиме. За последние сутки границу пересекло в обоих направлениях 40 грузовиков. Выезда из Беларуси ожидает 140 транспортных средств.

По информации, полученной от водителей, работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объеме к 12.00.

Оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

По информации Таможенных органов Беларуси