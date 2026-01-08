Премия «За духовное возрождение» из года в год вручается за то, что сделано белорусами по зову сердца, не напоказ, во имя искусства, не на продажу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп» 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер напомнил, что в начале девяностых, в первые годы независимости, очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии — Креста Евфросинии Полоцкой. Тогда Александр Лукашенко, будучи кандидатом в президенты, в одном из интервью сказал журналистам, что не время искать раритет, надо восстанавливать экономику.

«Но в определенном смысле мы нашли святыню. Очень быстро — в сердце народа, — подчеркнул он. — Нашли этот символ духовности в людях, которые в кратчайшие сроки восстанавливали нормальный темп развития народного хозяйства. Которые, невзирая на безденежье, развивали традиции народного творчества и другие виды искусства — совершенно не коммерческие и на тот момент непопулярные. Нашли его в людях доброй воли — милосердных и бескорыстных, сохранивших в столь суровые времена внутреннюю чистоту».
Президент обратил внимание, что через два года после первых президентских выборов в Беларуси из заработанных всей страной денег была учреждена премия «За духовное возрождение». «Из года в год мы присуждаем ее за то, что сделано по зову сердца, не напоказ. Во имя искусства, не на продажу. Во благо страны, но не ради славы», — сказал он.

Глава государства отметил, что слова «духовность» и «культура» тесно взаимосвязаны и одно без другого невозможны. «Культура — это пульс жизни, жизни нашего народа. Если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков — у нас есть история. Если есть что хранить — значит, есть народ, значит, есть и государство. Простые истины. И спасибо всем, кто претворяет их в жизнь — бережет историческую память, культуру, духовные ценности», — сказал Президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что идея церемонии вручения премии «За духовное возрождение» очень важна. «Мы создали традицию, которая стала культурным достижением уже нашего с вами поколения. Ее обязательно сохранят наши дети. Я в этом абсолютно убежден. Убежден потому, что есть вы, лауреаты — творческие и очень светлые люди. Есть ваш пример, который вдохновляет», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко поздравил лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» с заслуженной наградой. «И запрос на нее, и замысел торжественного мероприятия, которое мы проводим во Дворце Республики в эти светлые, праздничные дни, шли от жизни. От нашей с вами истории», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства также поздравил всех белорусов с Рождеством: «Пусть каждому из вас сопутствует успех в делах, сбываются все мечты, а сердца будут наполнены хорошим настроением, теплом и обязательно радостью. Я желаю вам самого главного — мира, добра и благополучия».