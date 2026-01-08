Белорусский лидер напомнил, что в начале девяностых, в первые годы независимости, очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии — Креста Евфросинии Полоцкой. Тогда Александр Лукашенко, будучи кандидатом в президенты, в одном из интервью сказал журналистам, что не время искать раритет, надо восстанавливать экономику.

«Но в определенном смысле мы нашли святыню. Очень быстро — в сердце народа, — подчеркнул он. — Нашли этот символ духовности в людях, которые в кратчайшие сроки восстанавливали нормальный темп развития народного хозяйства. Которые, невзирая на безденежье, развивали традиции народного творчества и другие виды искусства — совершенно не коммерческие и на тот момент непопулярные. Нашли его в людях доброй воли — милосердных и бескорыстных, сохранивших в столь суровые времена внутреннюю чистоту».Президент обратил внимание, что через два года после первых президентских выборов в Беларуси из заработанных всей страной денег была учреждена премия «За духовное возрождение». «Из года в год мы присуждаем ее за то, что сделано по зову сердца, не напоказ. Во имя искусства, не на продажу. Во благо страны, но не ради славы», — сказал он.

Глава государства отметил, что слова «духовность» и «культура» тесно взаимосвязаны и одно без другого невозможны. «Культура — это пульс жизни, жизни нашего народа. Если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков — у нас есть история. Если есть что хранить — значит, есть народ, значит, есть и государство. Простые истины. И спасибо всем, кто претворяет их в жизнь — бережет историческую память, культуру, духовные ценности», — сказал Президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что идея церемонии вручения премии «За духовное возрождение» очень важна. «Мы создали традицию, которая стала культурным достижением уже нашего с вами поколения. Ее обязательно сохранят наши дети. Я в этом абсолютно убежден. Убежден потому, что есть вы, лауреаты — творческие и очень светлые люди. Есть ваш пример, который вдохновляет», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко поздравил лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» с заслуженной наградой. «И запрос на нее, и замысел торжественного мероприятия, которое мы проводим во Дворце Республики в эти светлые, праздничные дни, шли от жизни. От нашей с вами истории», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства также поздравил всех белорусов с Рождеством: «Пусть каждому из вас сопутствует успех в делах, сбываются все мечты, а сердца будут наполнены хорошим настроением, теплом и обязательно радостью. Я желаю вам самого главного — мира, добра и благополучия».