Проверка готовности будет проходить и в других соединениях, воинских частях Вооруженных Сил. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Внезапная проверка в Вооруженных Силах по поручению Президента Беларуси продолжается. Как рассказал Александр Вольфович, в течение пяти дней проверки 19-я отдельная механизированная бригада отработала широкий комплекс мероприятий. «Это приведение в боевую готовность, загрузка запасов материальных средств на транспорт, совершение марша по незнакомому маршруту в лесисто-болотистой и пересеченной местности в условиях снегопада», — отметил он.

Государственный секретарь также напомнил, что Президент Беларуси анонсировал то, что проверка готовности в Вооруженных Силах будет проходить до весны. «Это не значит, что именно эта бригада будет до весны действовать. Возможно, ее еще проверим по каким-то вопросам. На очереди другие соединения, воинские части Вооруженных Сил. Сегодня все командиры гадают, кого и как затронет эта проверка, к кому с пакетом от Президента приедет государственный секретарь Совета безопасности. К этому надо быть готовым. Люди в погонах в любое время, в любой обстановке должны быть готовы встать в строй, уметь защитить свою Родину, нашу любимую Республику Беларусь», — подчеркнул Александр Вольфович.

Как сообщалось БЕЛТА, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась еще 16 января. Александр Лукашенко держит на личном контроле ее ход. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки — увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.

