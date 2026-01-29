Первое в этом году районное спортивное состязание прошло на стадионе гимназии райцентра. Среди его целей: выявление сильнейших, популяризация лыжного спорта, пропаганда здорового образа жизни, активизация физкультурно-оздоровительной работы в районе и, главное, – консолидация общества. Организаторами выступили районный исполнительный комитет и районное общественное объединение «Патриоты Беларуси». Идею поддержали, оказали помощь в подготовке и организации спортивного праздника районное отделение партии «Белая Русь», районные организации РОО «Белая Русь», Белорусского общества Красного Креста, ЛДПБ, Белорусского союза женщин, БРСМ, Белорусского фонда мира, районная профсоюзная организация работников АПК. Их представители также приняли активное участие непосредственно в лыжных соревнованиях.

От имени руководства района участников поприветствовала заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. «В нашей стране на самом высоком уровне уделяется значительное внимание демографической безопасности и здоровому образу жизни, так как здоровая нация – это здоровое будущее. Сегодня вы – подтверждение того, что нас немало, что Будакошелевщина – за здоровый образ жизни. Желаю, чтобы спутниками сегодняшнего мероприятия были хорошее настроение и здоровый дух. Уверена, что мы едины в порыве за здоровый образ жизни, нас немало и мы показываем пример», – обратилась к присутствующим Людмила Адамовна.

На старт вышли мужчины и женщины в трех возрастных категориях – с 18 до 35 лет, 35-50 лет и от 50 лет и старше. Представителям сильного пола предстояло преодолеть дистанцию 1200 м, а лыжницам – вдвое короче, в 600 м.

Успешно преодолев дистанцию под подбадривающие возгласы болельщиков, лучшее время на дистанции 600 м среди женщин в возрасте 18-35 лет показала Ольга Заливанская, второе место у Снежаны Данюк, тройку лидеров замкнула Инесса Дроздова. В возрастной категории 35-50 лет не было равных Оксане Анисковец, серебро у Инны Благодеровой, третье почетное место у Татьяны Славенской. В старшей возрастной категории (50 лет и старше) лучший результат продемонстрировала Людмила Габис, вторая строчка пьедестала у Натальи Лутченко, третья – у Аллы Эйсмонд.

Упорная борьба развернулась и среди лыжников. В итоге мужчины на дистанции 1200 м показали не менее достойный результат. В возрастной категории 18-35 лет первым к финишу пришел Иван Галабурда, второе место у Ильяса Ацаева, бронза у Владислава Ковалева. В категории 35-50 лет тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место у Виталия Казачука, 2-е – у Василия Цехана, 3-е место занял Игорь Лукьянцев. В возрастной категории 50 лет и старше победителем стал Виктор Шайнов, 2-е место занял Андрей Гарбар и третье – Алексей Шестаков.

Победителям и призерам были вручены дипломы райисполкома, памятные сувениры, призы зрительских симпатий от районных общественных объединений и политических партий. Общественники также организовали для участников горячий чай, выпечку и сладости.

Спортивный праздник получился ярким и объединяющим, еще раз доказал, что только вместе мы способны справиться с любыми задачами, преодолеть любые препятствия, активно и с пользой отдыхать, плодотворно и созидательно трудиться на благо родной Беларуси.

Наталья Логунова

Фото автора