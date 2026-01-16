Решающий этап шоу ФАКТОР.BY — суперфинал! И в нем наша звезда, наша землячка — Алина Гулевич!

Это момент, когда наша поддержка решает все. Каждый голос — это шаг Алины к заветной победе.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ:

КОГДА: 16 января, после 20.45;

СМОТРИМ: Беларусь 1 или прямую трансляцию на YouTube-канале «Фактор.By»;

ГОЛОСУЕМ: Сразу после выступлений, всего 15 минут.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ АЛИНУ:

— ЗВОНОК на номер: 8 810 10 10 6 12;

— СМС с текстом «12» на номер: 2885.

МОЩНЫЙ ЛАЙФХАК:

С одного номера можно 5 раз позвонить и 5 раз отправить СМС! Итого — 10 голосов с номера! Звонить можно и со стационарного телефона.

Стоимость — 50 коп. за каждый голос. Это наши инвестиции в талант!

Давайте покажем всю мощь!! Распространите этот пост среди друзей, родных, коллег. Пусть в 20.45 веся Гомельская область болеет за нашу звездочку!

Говорит Гомель|Гомельщина