Второй этап отбора на конкурсы XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 22-23 января в Молодежном театре эстрады в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры.

Участники конкурса исполнителей эстрадной песни представят произведение композитора славянской страны на одном из славянских языков («славянский хит»), а также популярную композицию на иностранном языке («мировой хит»).

Участники детского музыкального конкурса исполнят эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и эстрадную песню детско-юношеской тематики.

График проведения прослушиваний и дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте Министерства культуры.

Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет не позднее 20 марта в культурной столице Беларуси 2026 года — городе Поставы.