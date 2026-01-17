В самом сердце Минска сейчас особая атмосфера национальной гордости и творческого вдохновения. Здесь, в Минском международном выставочном центре, распахнул свои двери масштабный проект «Моя Беларусь». Объединив сотни уникальных экспонатов, он идет уже почти месяц. Яркие полотна современных живописцев, редкие архивные фотоснимки и шедевры народного творчества складываются в живую и многогранную мозаику родного края. Каждый зал экспозиции рассказывает свою историю — от древних легенд и вековой архитектуры до высокотехнологичных достижений современности.





Зрители надолго замирают перед работами, в которых мастерски запечатлена тихая красота полесских лесов и зеркальная гладь белорусских озер. Сюда приходят целыми семьями, чтобы через искусство заново открыть для себя знакомые места и почувствовать неразрывную связь поколений. Что же подготовили организаторы выставки на этих выходных, узнали корреспонденты БЕЛТА.

«Хочется показать ребенку, что такое наша Беларусь»

За месяц работы выставку посетили уже более 200 тыс. человек. В этом году она стала еще более интерактивной, яркой и максимально высокотехнологичной, отметили в «БелЭкспо». VR-путешествия, интерактивные зоны для детей и взрослых, мастер-классы на локациях, экологические инсталляции, звуковые пейзажи, исследовательские станции, насыщенная культурная программа и многое другое ожидает гостей проекта.

Какие же отличия у второй выставки «Моя Беларусь»? «Изменились дизайн и конфигурация экспозиционного пространства, которое включает три части — зону культурных проектов, отраслевые экспозиции, а также фотозоны и инсталляции. Основная экспозиция включает восемь тематических блоков, отражающих акценты в развитии нашей страны на пятилетку с упором на передовые решения в ключевых отраслях экономики. Все это дополнено иммерсионными технологиями и эффектами дополненной реальности, виртуальными активностями и интерактивными стендами», — подчеркнули организаторы.

Экспозиции размещаются в двух залах. В одном из них обустроены локации, посвященные промышленности, науке, медицине, спорту, сельскому хозяйству, силовому блоку.

В другом широко представлены регионы Беларуси. На стенде Гродненской области, где была найдена древнейшая фигура ладьи, — огромные шахматы. Витебская область (Полоцк) предлагает попробовать себя в роли первопечатника. Брестская область знакомит с робототехникой — роботы-официанты раздают сыр, можно пообщаться с антропоморфными роботами. Можно также посидеть в кабине БЕЛАЗа, увидеть гранитный карьер Микашевичи как центр промышленного туризма. Гомельская область показывает рушники и ткачество (Неглюбская традиция недавно включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО), стоянку Юровичи, программу дворца Румянцевых и Паскевичей. Минская область представляет туристические зоны, символ Минска, чеканку монет. Могилевская — акцентирует внимание на новых музеях и памяти о Великой Отечественной войне, включая музей на Буйничском поле.

Виктория Мотлох посещает выставку уже второй год подряд. Вместе с мужем и внуком приехала из Лепеля. «Узнали из новостей и, конечно, пришли, потому что хочется показать ребенку, что такое наша Беларусь, что у нас нового появляется», — поделились мыслями она.

Для Виктории главное отличие в сравнении с прошлым годом — большое количество компьютерных технологий. «Больше инноваций. Вот к медицинскому стенду пришли первый раз. В том году мы как-то даже или не дошли, или его, может, и не было. Конечно, очень интересно», — добавила собеседница.

Минчанка Надежда Румсевич вместе с сыновьями Михаилом и Алексеем также посещает выставку второй год подряд. «В прошлом году, когда выставка только началась, было очень много людей. В этом решили приехать чуть попозже. Все интересно. Во всех областях как бы неоднократно были, все смотрели. Много чего понравилось. Больше всего — спортивная зона. Она интерактивная. Можете пощупать, испытать на себе», — пояснила она.

Старший сын Надежды, Алексей, рассказал, что на выставке они уже успели много чего посмотреть: пожарную часть, стенд с космосом, медициной, фармацевтикой.

Дегустации, квизы и концертная программа

Сегодня на выставке «Моя Беларусь» в рамках проекта «Моя Наука» прошел день микробиологии. Молодые ученые говорили о бактериях, плесени, брожении и даже космосе. Это все микроорганизмы, без которых невозможно представить современную науку и повседневную жизнь.

Для гостей прошел мини-квиз «Про микробиологию и жизнь», а также краткие лекции: «Пластик на обед: бактерии-экологи», «Микроорганизмы в бокале: тайны», «Микроорганизмы и космос», «Плесень в доме: невидимый архитектор разрушений».

Посетители также могли увидеть детское интерактивное новогоднее представление и работу «Города мастеров» из Березовского района. А ярким завершением вечера станет выступление творческих коллективов Ивановского района с «Новогодней программой».

Родион Пасечник приехал на выставку с родителями из Бобруйска. «Успел посмотреть атомную электростанцию, мне очень понравилось. Еще я успел пройти пространства, где можно ощутить поры года. Мне очень понравилось, особенно лето. Я как раз этим летом был в деревне. Очень понравилось, как здесь изобразили лес, животных, которые размеренно ходят. Это навевает приятные воспоминания», — поделился впечатлениями мальчик.

Ценителям натуральных продуктов подготовили праздник настоящего вкуса. На выставочном стенде агропромышленного комплекса «Умное земледелие» состоялась дегустация колбасы длиной 2,5 м от «Могилевского мясокомбината». Уникальная фирменная колбаса изготовлена по классическому рецепту специально для посетителей выставки. Кроме того, состоялась дегустация темного заварного хлеба с богатой текстурой, пряников и кексов от «Гроднохлебпрома». Все это сопровождала интерактив-лотерея — розыгрыш сладких подарков.

«Прошли еще не так много, потому что с ребенком это проблематично, конечно, сделать. Если ей что-то понравится, то это надолго», — поделился эмоциями Дмитрий Конопляник из Солигорска. На выставку он приехал с супругой Ольгой и дочкой Мией. — Дочка проехала на тюбинге. А больше всего, наверное, всем нам понравилась стрельба из лазерных пистолетов. Дочка даже попадала, как ни странно. В теннис поиграли тоже, шахматы очень понравились. Атмосфера, конечно, классная. Как ни странно, немного людей, я бы сказал. Мне кажется, были дни, когда было и больше, но мы удивлены, что очень мало народа. И можно все спокойно рассмотреть, не торопиться».

Школьница Полина Гусакова пришла на выставку вместе с подругой Софией Борисюк. Девочки успели опробовать тренажер для горнолыжников. «Мы успели подоить корову, посидеть на квадроцикле, прошли викторину по газу. Посмотрели белорусские национальные костюмы, вышивки. Даже попали на дегустацию соков, морсов, пюрешек», — отметила Полина.

Софии понравился стенд силовых структур. «Меня в принципе окружает милиция: папа милиционер, мама тоже связана с этой профессией. Мне это тоже интересно. Еще запомнились пространства с разными порами года. Там очень вкусно пахнет. Очень хорошая атмосфера», — добавила она.

Выставка работает до 23 февраля, в будни с 12.00 до 21.00, в выходные с 11.00 и также до 21.00. Вход для всех желающих свободный. Ежедневно здесь проходят дегустации, концерты, театральные представления, показы мультфильмов, познавательные лекции, мастер-классы. С актуальной программой, временем работы и маршрутами транспорта можно ознакомится на сайте выставочного комплекса «Белэкспо» и в тематическом телеграм-канале.

Как отмечают организаторы, цель выставки «Моя Беларусь» — вызвать у белорусов гордость, воодушевление, веру в себя и свою страну, ощущение сопричастности к ее будущему. Это возможность почувствовать себя исследователем, получить новые знания и яркие впечатления.

Анастасия КОЗЛОВА,

Фото Татьяна МАТУСЕВИЧ,

БЕЛТА.