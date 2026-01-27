В магазинах и на ярмарках круглый год представлен огромный ассортимент фруктов. Но среди ярких плодов встречаются те, которые могут обмануть блестящей кожурой. Как не ошибиться и выбрать безопасное, вкусное лакомство, рассказали sb.by в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.





Внешний вид — главный критерий

— Выбирайте плоды с целой, неповрежденной кожурой. Они должны быть свежими, иметь естественный цвет и аромат, — советуют эксперты.

У фруктов, выращенных без химии, характерный сладковатый запах особенно чувствуется возле плодоножки. Если его не ощущается, товар либо обработан химикатами, либо сорван недозревшим.

Не покупайте плоды с признаками увядания, сморщивания, гнили, плесени, вмятин или механических повреждений. Это может свидетельствовать о неправильном хранении или развитии опасных микроорганизмов.

Проверяем информацию на упаковке

Обязательная информация на упаковке должна включать:

Наименование продукции (например, «Яблоки «Голден»»)

Страну происхождения (Беларусь, Марокко, Турция)

Изготовителя или импортера

Дату сбора или изготовления, срок годности и условия хранения

Единый знак обращения ЕАС

Где безопаснее покупать

Эксперты рекомендуют покупать фрукты только в оборудованных торговых местах — магазинах, официальных ярмарках и на рынках, где соблюдаются условия хранения и гигиены.

Продукция с неизвестным происхождением, особенно продаваемая вдоль трасс или на несанкционированных точках, несет риски для здоровья из-за возможного наличия микробов и токсинов.

Документы на продукцию — право каждого покупателя

Вы имеете право запросить у продавца подтверждающие документы: декларацию о соответствии, обязательный документ для свежих фруктов, гарантирующий их качество и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.