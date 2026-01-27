В магазинах и на ярмарках круглый год представлен огромный ассортимент фруктов. Но среди ярких плодов встречаются те, которые могут обмануть блестящей кожурой. Как не ошибиться и выбрать безопасное, вкусное лакомство, рассказали sb.by в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Внешний вид — главный критерий
— Выбирайте плоды с целой, неповрежденной кожурой. Они должны быть свежими, иметь естественный цвет и аромат, — советуют эксперты.
У фруктов, выращенных без химии, характерный сладковатый запах особенно чувствуется возле плодоножки. Если его не ощущается, товар либо обработан химикатами, либо сорван недозревшим.
Не покупайте плоды с признаками увядания, сморщивания, гнили, плесени, вмятин или механических повреждений. Это может свидетельствовать о неправильном хранении или развитии опасных микроорганизмов.
Проверяем информацию на упаковке
Обязательная информация на упаковке должна включать:
- Наименование продукции (например, «Яблоки «Голден»»)
- Страну происхождения (Беларусь, Марокко, Турция)
- Изготовителя или импортера
- Дату сбора или изготовления, срок годности и условия хранения
- Единый знак обращения ЕАС
Где безопаснее покупать
Эксперты рекомендуют покупать фрукты только в оборудованных торговых местах — магазинах, официальных ярмарках и на рынках, где соблюдаются условия хранения и гигиены.
Продукция с неизвестным происхождением, особенно продаваемая вдоль трасс или на несанкционированных точках, несет риски для здоровья из-за возможного наличия микробов и токсинов.
Документы на продукцию — право каждого покупателя
Вы имеете право запросить у продавца подтверждающие документы: декларацию о соответствии, обязательный документ для свежих фруктов, гарантирующий их качество и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.