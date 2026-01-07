Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая на Рождество храм в Минском районе, настроил белорусов на работу после зимних праздников, передает корреспондент БЕЛТА .

Александр Лукашенко напомнил, что после Рождества заканчивается череда праздников и наступают трудовые будни. Он отметил, что праздники были мирными, добрыми и прошли под мирным небом. «Кто-то, может быть, и не отдыхал. Вы знаете, что ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье, — заявил глава государства. — Людям в погонах, да и мне как Главнокомандующему, в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим. А миллионам и миллионам белорусов надо приниматься за работу».

«Задачи ясны. Цели определены. Хотим жить хорошо — надо выполнить то, что мы недавно наметили. Поэтому — за работу», — сказал Президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что в Беларуси есть все для того, чтобы люди могли жить, кормить себя и своих детей. «При условии, что они работают. Без работы ничего не будет», — добавил он.