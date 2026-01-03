На молочно-товарных объектах сельхозпредприятий работа кипит круглый год. Ведется она и на МТК-600 «Экспериментальная база «Пенчин», где содержатся 500 голов дойного стада.

Среди тех, кто здесь работает, – оператор машинного доения Светлана Романенко.

– У меня график 4 дня через 2. Но, если надо кого-то из коллег подменить, всегда готова это сделать. В самом процессе получения молока я не испытываю никаких сложностей – сказывается многолетний опыт. Трудимся вместе с напарницей, обслуживая одновременно по 16 голов, – делится тонкостями профессии Светлана Эдуардовна. – Одна группа доится в среднем 5-6 минут. Молоко получаем высшего сорта.

В сельском хозяйстве легкого труда не бывает. Как и коллегам, Светлане Романенко приходится рано просыпаться на утреннюю дойку, а в перерывах (на ферме доят трижды в сутки) нужно еще и с домашним хозяйством управиться. Но она все успевает. Как когда-то ее мама, которая работала дояркой и растила семерых детей, прививая им уважение к старшим, любовь к сельскому труду и чувство взаимовыручки.

– На первых порах мне помогали освоиться опытные доярки, а также скотники. Люди тут работают хорошие, и с годами это только подтверждается, – говорит Светлана Романенко. – В 2025-м мне вручили Почетную грамоту комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома. Но я считаю, что это заслуга всего нашего коллектива: вместе мы трудимся на общий результат.

К слову, Светлана Эдуардовна могла и не оказаться в Пенчине, если бы не познакомилась с будущим мужем Александром, который родом из этого края. Молодые люди быстро поняли, что не смогут друг без друга, сыграли свадьбу и уехали на родину супруга. Они воспитали дочь Аллу, которая окончила ГГУ имени Ф. Скорины и стала дипломированным психологом.

А у животновода по доращиванию молодняка до 3-х месяцев МТФ «Комплекс на 600 голов» Надежды Чикуновой три дочери и один внук.

– Я вырастила замечательных дочек, – отмечает Надежда Васильевна. – Они добрые, отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Ульяна учится в 11-м классе и планирует стать учителем биологии и химии, Анастасия работает швеей на «Коминтерне», а Василина – почтовый оператор.

Сама же Надежда Чикунова сменила немало профессий, прежде чем стала животноводом по доращиванию скота. Лишь в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» обрела стабильность.

В хозяйство Надежда Васильевна пришла работать в 2021 году: на тот момент в сельхозпредприятии были востребованы животноводы по доращиванию молодняка. На первых порах ей помогала оператор машинного доения Светлана Евсеенко, которая раньше была телятницей. Да и сама Надежда Чикунова стремилась как можно быстрее постичь все азы профессии. Зато сегодня она – одна из лучших в своем деле не только в хозяйстве, но и в районе. Неслучайно в 2024 году ее чествовали в Гомеле в рамках республиканской акции «Наш животновод». За добросовестный труд, достижение высоких показателей животноводу была объявлена благодарность районного комитета Белорусского профсоюза работников АПК.

– С телятами работать несложно, главное – найти подход к каждому, – уверена Надежда Васильевна. – Они, как маленькие дети, требуют ласки и внимания. Когда прихожу на работу, первым делом обхожу все домики, смотрю на поведение животных. Потом подогреваю молоко и выпаиваю телят, проверяю наличие комбикорма. Если требуется, меняю подстилки и навожу порядок.

Хороший уход дает и достойный результат. За 10 месяцев среднесуточный привес телят у Надежды Чикуновой составил 700 г, а за ноябрь превысил 1 кг. Это один из лучших показателей в районе.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора