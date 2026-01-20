В ходе беседы Владимир Владимирович познакомился с работниками редакции, обсудил специфику их деятельности и узнал о современных процессах подготовки материалов и освещения событий, происходящих в районе.

Отдельное внимание было уделено развитию городской инфраструктуры. Заместитель председателя рассказал о планах на текущий год, среди которых – завершение реконструкции городского стадиона, разработка проектов по благоустройству населенных пунктов, последовательное развитие существующих территорий.

Авангардовцы подняли ряд вопросов, касающихся состояния пешеходных дорожек и тротуаров в зимний период, улучшения технического оснащения прилегающих территорий железнодорожной и автобусной станций, выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Елизавета Малая

Фото автора