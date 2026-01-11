За последние сутки экстренных ситуаций не зафиксировано. Неблагоприятных и опасных погодных явлений не наблюдалось. Прогноз низких температур на понедельник сохраняется, сегодня метеорологи обещают температуру по области в пределах -10..-12 °С и небольшой снег.

Дежурные службы работают штатно, продолжается расчистка улично-дорожной сети, на данных видах работ задействовано 965 единиц специальной техники, в том числе более 300 привлеченных машин. Правоохранители контролируют обстановку и качество расчистки дорожного полотна.

Проблем по магистралям не наблюдаются, скользкие участки обрабатывают противогололедной смесью. Дорожные службы занимаются сбрасыванием валов снега, расширением проезжей части, расчистке подъездов к сельским населенным пунктам.

Вчера все рейсовые автобусы, автолавки и почта доехали до граждан. Одинокие и одиноко проживающие получили всю необходимую помощь.

