Как вернуться к привычному режиму питания после новогодних застолий — в Минздраве дали несколько советов, сообщает БЕЛТА

В ведомстве отметили, что новогодние праздники — это время, когда мы позволяем себе немного больше, чем обычно: лишний кусочек торта, пару бокалов шампанского или дополнительную порцию любимого салата.

Минздрав дал несколько советов, как мягко перейти к здоровому питанию, не перегружая организм. Один из основных советов — не ограничивать себя резко. После обильных застолий организму нужно время на восстановление. Рекомендуется начать с правильного питьевого режима: чистая вода, травяные чаи и настой из имбиря с лимоном.

Не стоит сразу садиться на строгие диеты. Лучше включить в меню овощные супы, легкие каши и тушеные овощи — они помогут наладить пищеварение и не перегрузят организм.

Кроме того, стоит заменить праздничные сладости на орехи, йогурт без сахара или свежие фрукты. Эти продукты насытят организм энергией и помогут уменьшить тягу к сладкому.

Поздние ужины и хаотичный график питания — частые спутники праздников. Но важно постараться вернуться к регулярному питанию 3-4 раза в день и ужинать за 2-3 часа до сна.

Также легкие прогулки на свежем воздухе или 15 минут утренней зарядки помогут вернуть энергию и ускорить обмен веществ после долгих застолий.