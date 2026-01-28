В Год белорусской женщины мы расскажем о выдающихся уроженках Будакошелещины, которые внесли неоценимый вклад не только в развитие нашего района, но и всей Беларуси.

Среди таких личностей — Мария Яковлевна Ткачёва, уроженка деревни Бронница, чья жизнь неразрывно связана с развитием сельского хозяйства Будакошелевщины и всей Беларуси.

Родилась она 23 декабря 1909 года в крестьянской семье в деревне Бронница Кошелевской волости Рогачевского уезда Могилевской губернии, ныне в составе Липиничского сельсовета Буда-Кошелевского района Гомельской области Белоруссии.

С началом коллективизации вступила в местный колхоз. Трудилась в полеводстве.

С началом Великой Отечественной войны Мария Яковлевна проводила мужа (Алексея Кирилловича Ткачёва) на фронт и осталась одна с тремя малолетними детьми. Вместе с односельчанами она стойко вынесла тяготы и ужасы немецкой оккупации (август 1941 — ноябрь 1943). Уже после освобождения получила извещение о том, что Алексей Кириллович, в числе первых ушедших на фронт, пропал без вести (официально числится пропавшим в июне 1944 года).

Мария Яковлевна принимала участие в восстановлении колхоза. При полном отсутствии специальной сельскохозяйственной техники, с помощью примитивных орудий труда бронницкие женщины и подростки успешно справлялись с любой непосильной работой, которую раньше доверяли только мужчинам. В эту пору в характере скромной колхозницы Ткачёвой навсегда закрепились выносливость и настойчивость, большое трудолюбие и умение прийти на помощь.

В полуголодное послевоенное время, в 1948 году, Мария Яковлевна пришла работать дояркой на бронницкую молочно-товарную ферму (МТФ), которая после укрупнения хозяйств вошла в состав колхоза «Заря» в деревне Липиничи. В условиях нехватки кормов, рабочих рук и специальных помещений труд животноводов был

самоотверженным. Неотапливаемые помещения коровников, полное отсутствие в них механизации, постоянная нехватка кормов не позволяли людям, которые работали на животноводческих фермах, создавать соответствующие условия для получения высоких надоев молока, а иногда и вовсе для выживания скота. Но несмотря на эти трудности, Мария Яковлевна последовательно совершенствовала свое мастерство и настойчиво училась передовым приемам работы.

Она не прятала своих «секретов», наоборот, охотно делилась приобретенным опытом с подругами, всемерно поддерживала молодежь, которая приходила работать на бронницкую ферму. Со временем доярка стала мастером животноводства. Она выходила победителем во внутрихозяйственном социалистическом соревновании и по праву считалась лучшей дояркой на ферме и в колхозе. Благодаря ее настойчивости и профессиональному мастерству производственные достижения и трудовые успехи росли. Уже в начале 1950-х годов ее имя звучало в числе передовых животноводов республики.

1954 год стал переломным в жизни колхоза «Заря» (ныне не существует). Новый председатель правления Михаил Никифорович Гололобов за короткий срок руководства сумел зарекомендовать себя как способный организатор и последовательный реформатор сельскохозяйственного производства. В качестве первостепенной задачи по поднятию производства он определил развитие животноводства, подъем которого начался с создания кормовой базы. В том же году колхозники сумели заготовить в достаточном количестве сена, силоса, концентратов и кормовых корнеплодов. Впервые, за многие годы, кормов хватило до выгона коров на пастбище. Тогда же к ним пришла первая трудовая победа: по итогам 1954 года в среднем по хозяйству было надоено 826 килограммов молока.

Когда осенью следующего года закупили группу коров бурой латвийской породы, то правление доверило ухаживать за ними именно Марии Ткачёвой. Животные тяжело перенесли переезд, медленно приспосабливались к новым условиям содержания, так же медленно росли от них надои, местные рекордсменки поначалу давали намного больше молока. Лишь тщательное соблюдение правил ухода, содержания и дойки коров, индивидуальный подход к каждой из них и любовь к животным позволили Марии Яковлевне добиться в скором времени высоких надоев молока, полного сохранения приплода. Рацион кормления разнообразили картофелем, силосом и отходами спиртового производства (брага). А с весны ввели «зеленый конвейер»: клевер, рожь, кукуруза, вико-овсяная смесь. Начали пасти коров в ночное время.

По итогам 1956 года с надоем в 3861 килограмм молока доярка заняла первое место в социалистическом соревновании по колхозу и району. Годовое обязательство на следующий год она выполнила досрочно, от каждого из 14 закрепленных животных получив к 15 октября 1957 года в среднем по 5016 килограммов молока. По итогам этого года решением исполнительного комитета Гомельского областного Совета депутатов трудящихся была признана лучшей дояркой области: средний надой в группе Ткачёвой составил высокие 5659 килограммов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства по производству зерна, картофеля, льна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства, и внедрение в производство достижений науки и передового опыта Марии Яковлевне Ткачёвой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В том же году Мария Ткачёва вступила в КПСС. Встав в ряд передовых животноводов республики прочно удерживала звание одной из лучших доярок Гомельской области еще более десяти лет. Самоотверженным трудом в период седьмой расширенной пятилетки (1959—1965) она содействовала успешному выполнению «Зарёй» плановых заданий по продаже государству молочной продукции. При этом постоянно училась, продолжая совершенствовать профессиональные навыки, охотно перенимала все новое, передовое в общественном животноводстве.

Как новатор колхозного производства принимала активное участие во внедрении в нем прогрессивных достижений науки и практики, добивалась неуклонного повышения надоев, роста производительности труда, снижения себестоимости продукции, улучшения условий труда и быта в родном хозяйстве. Неоднократно удостаивалась права участвовать в работе Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (с 1959 года — Выставки достижений народного хозяйства СССР), Главным выставочным комитетом была награждена медалями и дипломами.

Так, с началом семилетки она выступила инициатором создания прочной кормовой базы, введения в севооборот большего количества кормовых культур, улучшения культурных пастбищ. В животноводстве рост производства в первую очередь зависит от обеспеченности кормами и их разумного использования, поэтому передовая доярка предложила кормить дойное стадо с разделением его на группы продуктивности, с чем согласились и рядовые колхозники, и дипломированные специалисты. Уже через год об успехах буда-кошелевских животноводов, которые успешно освоили новаторский прием эффективного кормления, заговорили в области и республике.

Новые достижения принесли Ткачёвой еще большее признание, но в то же время возложили высокую ответственность и ко многому обязывали: в первую очередь — щедро делиться опытом, знаниями и мастерством. Именно ее опыт и мастерство стали тем примером, на котором учились и добивались высоких показателей в труде другие передовики колхоза — Е. Я. Сердюкова, X. Т. Ильёва, Л. Д. Лялихова и другие. Они трудились рядом, на одной ферме, были сначала ее ученицами, а затем становились соперницами по социалистическому соревнованию, их самоотверженный труд был отмечен орденами и медалями.

Мария Яковлевна принимала активное участие в общественно-политической жизни республики. Избиралась членом Ревизионной комиссии Компартии Белоруссии (1960—1961). Делегат XXIII (1959) и XXIV (1960) съездов КПБ.

Награждена орденом Ленина (18.01.1958), медалями, в том числе медалью ВДНХ СССР. За высокие показатели в животноводстве была отмечена Почетными грамотами Гомельских обкома КПБ и областного Совета депутатов трудящихся.

В 1969 году ушла на заслуженный отдых. Умерла 8 февраля 1978 года.

Подготовлено по материалам из открытых источников