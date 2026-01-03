С установлением снежного покрова возрастает опасность зимних развлечений в не предназначенных для этого местах. Все чаще дети устраивают катание на тюбингах вблизи проезжей части или даже выезжают на дорогу, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Ребенок во время спуска может не заметить приближающийся автомобиль, а водитель — даже при быстрой реакции — не всегда способен мгновенно остановить машину на скользком покрытии. Об этом напомнили в УВД Миноблисполкома.

«Ватрушки» — самый непредсказуемый вид зимнего отдыха

Специалисты отмечают: катание на тюбингах считается одним из самых опасных зимних развлечений. Управлять «ватрушкой» сложно, а траектория движения часто бывает непредсказуемой. Именно поэтому для катания следует выбирать только оборудованные трассы.

Перед тем как отправить ребенка на горку, важно убедиться, что она расположена вдали от дорог, а при спуске отсутствует риск выезда на проезжую часть.

Обращение к взрослым: не оставайтесь равнодушными

Родителей и взрослых призывают не допускать катания малолетних детей на тюбингах без присмотра и обязательно объяснять возможные последствия таких зимних «забав».

Если вы заметили потенциально опасные склоны или горки, где дети катаются одни и рядом с дорогой, не проходите мимо: сделайте замечание, а при необходимости сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102.

