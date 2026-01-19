Зимние заморы наблюдаются в результате прекращения поступления кислорода из воздуха, или резкого ограничения жизнедеятельности растений подо льдом. Установление прочного ледового покрова и невозможность контакта воды с кислородом воздуха является основным фактором, который может послужить причиной возникновения замора.

Зимний замор возникает в границах отдельного водоема на отдельных участках. В зависимости от продолжительности и толщины ледяного покрова, глубины водоема, в отдельные годы одни виды рыб гибнут полностью, в другие погибают лишь более чувствительные к недостатку кислорода. Большой вред зимующей рыбе может причинить резкое колебание уровня воды, при резком колебании уровня воды может произойти придавливание льдом рыбы в прибрежной полосе водоема, и рыба погибнет.

Первые признаки зимних заморов рыбы – это появление в лунках и прорубях молоди рыбы, других организмов. Вода в этот период приобретает неприятный запах, становится мутной.

Ответственными за организацию и проведение мероприятий по предотвращению заморных явлений в соответствии с законодательством являются арендаторы или пользователи рыболовных угодий, а также и местные исполнительные и распорядительные органы (в рыболовных угодьях фонда запаса). Не стоит забывать, что и граждане не должны оставаться в стороне. Рыболовы-любители, которые находятся на водоемах, могут помочь зимующей рыбе: прорубленные лунки – это дополнительное количество кислорода в воде.

Существуют меры, позволяющие предотвратить гибель рыбы при возникновении предзаморных явлений.

Это изготовление прорубей на водоемах. Количество прорубей в среднем должно составлять 3-5 штук на гектар. Проруби следует располагать как в центре водоема, так и по его периметру. Для предотвращения замерзания в них установить снопы из камыша, рогоза и других полых растений, а также внесение извести в водоемы. Известкование способствует разложению и ускорению минерализации органического вещества, а также улучшению газового режим; нейтрализует кислую реакцию воды. Негашеную известь вносят по воде из расчета 1-2 центнера на гектар.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ