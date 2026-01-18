Обогреватели, бойлеры, гирлянды, бытовая техника – все это работает одновременно и создает серьезное напряжение на проводку. Перегрузка сети может привести к короткому замыканию и, как следствие, пожару.

МЧС напоминает важные правила: не включайте несколько приборов в одну розетку или удлинитель; используйте только исправные удлинители и сетевые фильтры; не оставляйте обогреватели без присмотра; следите за состоянием проводки; не используйте самодельные или поврежденные электроприборы.

Перегрузка сети – одна из самых частых причин зимних пожаров. Будьте внимательны к электробезопасности дома.

