В его рамках организована широкая информационно-разъяснительная работа о правилах безопасного поведения на дороге как со стороны пешеходов и велосипедистов, так и со стороны водителей. «Проезжую часть нужно переходить в установленных для этого местах, обязательно убедившись, что водители предоставляют вам преимущество. В темное время суток чем больше фликеров, тем лучше. Обозначенный участник дорожного движения дает возможность водителю своевременно заметить себя и избежать наезда, – советуют инспекторы ГАИ. – Если на дороге вы увидели нетрезвого человека, позвоните по тел. 102».

Профилактическое мероприятие пройдет до 22 февраля.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД