Это время общей молитвы о тех, кто завершил свой земной путь, чтобы Господь даровал им прощение грехов и упокоение.

В храме Святителя Николая Чудотворца г. Буда-Кошелево в канун Вселенской родительской субботы, 13 февраля, вечернее богослужение начнется в 16.00.

Божественная литургия пройдет 14 февраля в 8.00, после чего состоится Панихида. Аналогичные заупокойные богослужения будут совершены во всех храмах района.

Любовь к ближним не прекращается после их смерти, а находит свое выражение в молитве, милостыне и участии в церковных богослужениях.