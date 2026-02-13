19 февраля с 9.00 до 11.00 в здании ОВД Буда-Кошелевского райисполкома (ул. Пионерская, д. 2, каб. 4) прием граждан проведет начальник УГАИ МОБ УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Руслан Артурович КОЛЕСНИКОВ.