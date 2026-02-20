В преддверии 100-летия со дня рождения Зинаиды Портновой мы вспоминаем её короткую, но удивительную жизнь.

20 февраля 1926 года в Ленинграде родилась девочка, которой суждено было стать символом несгибаемого мужества.

Лето 1941 года Зина с младшей сестрой проводила у бабушки в Витебской области. Планы на каникулы рухнули в один день — началась война, и территория оказалась оккупирована. Вернуться домой, в Ленинград, было уже невозможно.

Когда в 1942 году в посёлке Оболь создавалась подпольная молодёжная группа «Юные мстители», Зина вошла в её состав. Ребята, самым старшим из которых едва исполнилось семнадцать, делали то, что было под силу только опытным разведчикам: распространяли листовки, собирали сведения о немецких частях, помогали партизанам. Благодаря их участию удалось пустить под откос вражеские эшелоны, вывести из строя водокачку, уничтожить электростанцию и льнозавод.

Самым известным эпизодом в биографии Зины стало её проникновение в столовую для немецких офицеров. Устроившись туда работать, она сумела подсыпать яд в приготовленную еду. Когда подозрение пало на неё, Зине пришлось самой съесть несколько ложек отравленной пищи, чтобы отвести от себя обвинения. Чудом оставшись в живых, она ушла к партизанам и стала разведчицей.

В конце 1943 года, после провала подпольной сети, Зина отправилась в Оболь, чтобы восстановить связь и выяснить судьбу товарищей. На обратном пути её схватили. На одном из допросов, когда следователь отвлёкся, Зина сумела завладеть его пистолетом и застрелила трёх немцев. Попытка бежать не удалась — её ранили.

Больше месяца продолжались пытки. От Зины требовали имён и явок, но она молчала. Фашисты не добились от неё ни слова. К моменту казни 10 января 1944 года семнадцатилетняя девушка ослепла и поседела, но не сломалась. До восемнадцатилетия ей оставалось чуть больше месяца. В 1958 году Зина посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза.

Подвиг Зины Портновой не забыт. Улицы в Витебске, Полоцке, Шумилино и Санкт-Петербурге носят её имя. В Оболи, в доме где она жила, установлена мемориальная доска. А в январе 2022 года в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны передали бюст Зины Портновой.

В преддверии столетия мы вспоминаем не только обстоятельства её гибели, а то, какой она была — живая, смелая, совсем юная. И благодарим за то, что она и её товарищи сделали для нас.

