Как много в этом посыле тепла и заботы о наших матерях, дочерях, любимых женщинах. Как ярко предстают перед нами образы поистине великих белорусок, которые своим умом, талантами, трудами созидали нашу страну, двигали мировой прогресс, помогали человечеству становиться лучше. Какие сильные чувства признательности и благодарности белорусским женщинам вспыхивают в душе каждого из нас.

Этот Год обещает запомниться по-доброму. Реальными делами на благо белорусской женщины, а значит, белорусской нации и нашей любимой родной Беларуси.

Прямо сейчас вы можете принять участие в онлайн-опросе «Современная роль белорусской женщины» проекта «Народная пятилетка», перейдя по соответствующему QR-коду или по ссылке «Меркаванне.бел».

НАРОДНАЯ ПЯТИЛЕТКА