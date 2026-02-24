26 февраля республиканский профсоюзный правовой прием граждан проведет главный правовой инспектор труда объединенной отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Владимир Александрович АВДЕЕНКО.

Время и место проведения:

— с 10.00 до 12.00 – в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2 (актовый зал));

— с 12.15 до 14.15 – в госучреждении «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района» (ул. Горького, 3 (приемная)).

Предварительно записаться на прием можно по тел. 8 (0232) 32-99-74.