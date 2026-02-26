26 февраля в 13.52 поступило сообщение о пожаре в подвале четырехэтажного многоквартирного жилого дома аг. Коммунар Буда-Кошелевского района по ул. Ленина.

В результате пожара повреждена электропроводка и имущество в подвальном помещении. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия вашей безопасности!

— не эксплуатируйте отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС