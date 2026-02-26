26 февраля в 13.52 поступило сообщение о пожаре в подвале четырехэтажного многоквартирного жилого дома аг. Коммунар Буда-Кошелевского района по ул. Ленина.
В результате пожара повреждена электропроводка и имущество в подвальном помещении. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия вашей безопасности!
— не эксплуатируйте отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;
— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС