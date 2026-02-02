31 января в 16.01 поступило сообщение о пожаре бани в д. Муравей Буда-Кошелевского района.

В результате уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество внутри бани. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа, не перекаливайте печь, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не растапливайте печи горючими жидкостями.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках.

Буда-Кошелевский РОЧС