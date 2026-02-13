О том, какие мероприятия по благоустройству, виды ремонтных работ будут произведены, на собрании граждан рассказали заместители председателя райисполкома Владимир Ковалев и Артем Гришай, начальники и главные специалисты отделов райисполкома, представители банка, Коммунальника, Гомельводоканала.

Как отметил Владимир Ковалев, согласно сформированному комплексному плану по благоустройству в горпоселке будут проведены капитальный и текущий ремонт ряда жилых многоквартирных домов, выполнены работы по установке и замене ограждений. Запланирован ряд мероприятий по обустройству придомовых территорий, сносу неиспользуемых зданий, узакониванию самовольных пристроек. На более чем десяти улицах будут отремонтированы дорожные сети, на центральных улицах появятся пешеходные дорожки. В планах и замена водопроводных сетей, линий связи, благоустройство гражданских кладбищ и подъездных путей к ним, обустройство контейнерных площадок. Кроме того, ожидается ремонт и благоустройство территорий объектов социальной сферы, укрепление их материально-технической базы: преобразятся участковая больница, школа, дом культуры, библиотека, автобусный парк. Продолжатся работы по благоустройству памятных и знаковых мест. В текущем году также запланирована разработка проектно-сметной документации для строительства 40-квартирного жилого дома.

При этом активное участие в преобразованиях населенного пункта необходимо принять не только предприятиям, организациям, учреждениям, но и самим гражданам. Наведение порядка на прилегающих к домовладениям территориях, замена ограждений, своевременное оформление документации – все эти процессы будут зависеть только от них. Владельцам жилья выдадут конкретные рекомендации по благоустройству, которые они должны будут выполнить. Граждане также могут воспользоваться государственной поддержкой в виде кредитования на льготных условиях.

Так, Указ №75 от 7 февраля 2006 г. дает право гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах до 20 тыс. человек, получить льготные кредиты от «Беларусбанка» на ремонт, реконструкцию жилья, возведение хозпостроек и инженерных сетей. Подробно об условиях кредитования проинформировала главный специалист отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Светлана Цыкунова. К слову, кредит выдается однократно на 10 лет под 3% годовых. Он предоставляется собственникам жилых помещений – трудоспособным гражданам, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает трехкратного бюджета прожиточного минимума. В случае, если собственники жилых помещений не осуществляют трудовую деятельность, то с их согласия льготные кредиты предоставляются совместно с ними проживающим совершеннолетним членам их семей.

О том, какие еще можно оформить кредиты, рассказала директор ЦБУ №307 г. Буда-Кошелево ОАО СБ «Беларусбанк» Вера Гаева. В их числе кредитная программа «На родныя тавары». С 1 января текущего года внесены изменения, направленные на расширение возможностей для покупателей товаров белорусского производства. Значительно увеличился список организаций-партнеров по различным категориям. Дополнительно включено более 140 предприятий в категорию «мебель», более 35 – в категории «комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов, сборных деревянных сооружений и изделий и др». Сроки его погашения от 1 до 3 лет, выдается под 4% годовых. Также «Беларусбанк» готов предоставить и ряд других кредитов на выгодных условиях.

Вопросы, с которыми обратились жители населенного пункта к представителям власти, касались подсыпки дороги по ул. Новая, обустройства тротуаров по ул. Трудовой, моста через р. Уза, мест для организации торговли сельхозпродукцией, замены линий электропередачи, отсутствия водоснабжения в д. №46 по ул. Колхозной, освещения памятника в ночное время, реконструкции вентканалов отдельных домов, установки крытого павильона на одной из автобусной остановок. По большей части из них жители получили разъяснения в ходе диалога. Требующие дополнительного рассмотрения вопросы будут изучены и взяты руководством района на контроль.

Татьяна Титоренко

Фото автора