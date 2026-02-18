Административную ответственность за пропаганду наркотиков планируют ввести в Беларуси. Это предусмотрено проектом закона «Об изменении законов по вопросам пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», который правительством внесен в Палату представителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Законопроектом, в частности, предусматривается закрепление в законе «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» понятия «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, аналогов» и его содержания, исключающего различное толкование нормативных правовых предписаний.

Так, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях дополняется ст.17.7, предусматривающей административную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Кроме того, предполагается корректировка законов «О средствах массовой информации» и «Аб выдавецкай справе» для обеспечения единства терминологии в плане определения пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, аналогов.

Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по национальной безопасности.