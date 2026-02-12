Одноименная диалоговая площадка, посвященная 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошла в аграрно-техническом колледже. Спикерами на мероприятии выступили председатель районного совета ветеранов, делегат ВНС Александр Куриленко и председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко. В ходе конструктивного диалога гости делились своими воспоминаниями и опытом, а учащиеся активно задавали вопросы, проявляя интерес к истории и подвигам солдат-земляков.

Аграрно-технический колледж благодарит спикеров за участие в жизни учреждения. Такое взаимодействие помогает молодому поколению лучше понять значимость событий прошлого и ценность мира, который имеем сегодня.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива аграрно-технического колледжа