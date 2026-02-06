Республиканский учебно-методический сбор Молодежных отрядов охраны правопорядка состоялся в Минске.

Участники собрались для обсуждения актуальных вопросов безопасности и правопорядка, а также обмена опытом и идеями по улучшению работы в данной области.

Мы гордимся нашими ребятами!

Артем Николаев из Буда-Кошелевского аграрно-технический колледжа был удостоен нагрудного знака за свои достижения и активное участие в деятельности МООП.

Максим Хазеев из Гомельского аграрно-технического колледжа и Илья Семашко из Лоевского государственного педагогического колледжа получили благодарности Центрального комитета ОО «БРСМ» за активную гражданскую позицию и вклад в развитие Молодежных отрядов охраны правопорядка.

Эти награды — признание личных заслуг и стимул продолжать работать на благо общества, защищая безопасность и порядок в наших регионах.

