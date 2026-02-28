В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока «Белавиа» вынужденно корректирует план полетов, сообщает БЕЛТА.

Так, 1 марта, отменен рейс Минск — Тель-Авив. У пассажиров есть возможность оформить возврат стоимости билетов по месту их приобретения или перенести даты вылета. Также задерживается сегодняшний рейс из Дубая в Минск.

Пассажиры могут отследить актуальное время вылетов и прилетов рейсов в разделе «Табло вылета-прилета» на сайте belavia.by. Также рекомендуется уточнить статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

В «Белавиа» подчеркнули, что авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров в сложившейся ситуации