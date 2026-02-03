«Белавиа» объявила скидки на отдельные направления в честь 30-летия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Маршруты по тарифу «Промо» со скидкой до 50% будут объявлять по 4 марта включительно. Акционные билеты можно приобрести на сайте «Белавиа», в офисах продаж и у агентов.

Вылет по промобилету возможен по 24 октября включительно, количество мест ограничено.

Так, 3 февраля билеты на рейс Минск — Кутаиси и обратно можно приобрести за сумму от 691 бел. руб., на рейс Минск — Мурманск и обратно — от 562 бел. руб. В Мурманск полеты возобновляются в летнем расписании с 28 мая.

belta.by