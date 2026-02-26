Прогнозы ожидаемых в 2026 году уровней весеннего половодья были озвучены журналистам начальником отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Еленой Зубченок, передает корреспондент БЕЛТА.

«В текущем году половодье будет более высоким, чем в последние годы. Максимальные уровни воды ожидаются близкими к средним многолетним значениям. Почти повсеместно вода выйдет на пойму, максимумы на большинстве рек приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых ранее отмечались затопления прибрежных территорий», — рассказала Елена Зубченок.

Наиболее сложная паводковая ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять. «В настоящее время характер погоды обусловил начало весенних процессов на реках южной и юго-западной части страны. Здесь началось таяние ледового и снежного покрова, что приводит к росту уровней воды. На остальной территории повсеместно сохраняется сплошной ледяной покров, и в уровневом режиме отмечаются небольшие колебания. Вода находится на пойме притока Припяти — реки Птичь, а также на Вилии у деревни Стешицы», — поделилась эксперт.

Высота снега на территории бассейнов рек составляет от 2 до 67 см, с запасом воды до 150 мм как на нашей территории, так и в верховьях рек Днепра, Сожа и Западной Двины на территории Российской Федерации. «Это больше обычных для этого времени года значений. Однако местами по юго-западу снег уже полностью растаял», — добавила Елена Зубченок.

В начале марта в республике сохранится температурный контраст между теплым юго-западом и холодным северо-востоком. Такой характер погоды будет способствовать таянию снежного и ледового покровов и росту уровней воды на реках бассейнов Западного Буга, Немана, Вилии, Припяти, а также в нижнем течении Днепра, Березины и Сожа. На реках бассейнов Западной Двины в верховьях Днепра, Березины и Сожа погодные условия будут сдерживать развитие весеннего паводка.

Дальнейшие погодные условия могут как осложнить паводковую ситуацию в случае значительных осадков, так и смягчить ее при дефиците осадков, а также при положительных температурах воздуха в дневное время и отрицательных — ночью. Ежедневно в стране проводится гидрологический мониторинг, и о складывающейся гидрометеорологической обстановке информируются как государственные органы, так и население.