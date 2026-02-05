Платежная система «Белкарт» выпустила уведомление для владельцев карт: для дальнейшего использования сервисов необходимо обновить приложение «Белкарт Pay».

Клиенты, которые не установят обновление, рискуют лишиться возможности совершать быстрые платежи.

Установить новую версию приложения (00.01.05) нужно до 5 февраля 2026 года. Она доступна в магазинах Google Play и AppGallery.

«После 5 февраля проводить операции через Белкарт Pay можно будет только при наличии актуальной версии», — отметили в компании.

Таким образом, начиная с 6 февраля, старые версии приложения будут отключены и работать не будут.

mlyn.by