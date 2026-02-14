С 14 февраля 2026 года вступает в силу постановление Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь от 27 января 2026 г. №2. Документ вносит изменения в действующий порядок административных процедур и направлен на упрощение оформления земельных участков и объектов государственного жилищного фонда. Об этом сообщили в Телеграм-канале Госкомимущества Беларуси.

Разбираемся, что это означает для белорусов и организаций.

Проще менять границы земельных участков

Разберём на примере: если у зарегистрированного участка меняется граница (например, часть земли изымается или уточняется площадь), теперь можно использовать электронный каталог координат поворотных точек границы наряду с землеустроительным делом.

Для белорусов это означает сокращение бумажных процедур, более быстрое внесение изменений в регистр и потенциальное снижение затрат на оформление благодаря цифровизации и технологическому упрощению процесса.

— В случае изменения границы зарегистрированного участка, часть которого изымается, теперь наряду с землеустроительным делом можно использовать электронный каталог координат точек поворота границы, — отметили в пресс-службе Госкомимущества.

Снижение затрат для сельхозорганизаций и лесхозов

Для государственных лесохозяйственных учреждений и сельскохозяйственных организаций, получающих участки из неиспользуемых земель сельских населённых пунктов, установлены пониженные коэффициенты компенсации затрат при регистрации.

На практике это:

уменьшение платежей при оформлении прав;

стимул вовлекать пустующие земли в хозяйственный оборот;

поддержка аграрного и лесного сектора.

Упорядочена регистрация жилья из госфонда

Процедуры передачи жилых помещений приведены в соответствие с действующим законодательством, в том числе с Указ Президента Республики Беларусь № 388 от 26.07.2010.

Это означает:

единый алгоритм регистрации;

меньше оснований для возврата документов;

снижение правовых рисков при оформлении собственности.

