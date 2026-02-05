На Национальном правовом интернет-портале 5 февраля официально опубликован подписанный накануне Главой государства Закон Республики Беларусь от 2 февраля 2026 г. №130-З «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации». Основная цель поправок в части, касающейся пограничного ведомства, – гармонизация законодательства о Государственной границе, усиление защиты от внешних угроз при одновременном создании более удобных условий для граждан и бизнеса.

Ключевые изменения, улучшающие жизнь граждан и субъектов хозяйствования:

расширен перечень документов, дающих право белорусским гражданам находиться в пограничной зоне. В перечень дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося;

предусматривается возможность транзитного следования к месту жительства (пребывания) в пограничной полосе физических лиц без необходимости получения ими соответствующих пропусков;

исключается требование о проверке наличия соответствующих пропусков при продаже проездных документов для проезда в транспортных средствах, следующих по маршрутам регулярного сообщения в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы;

исключается необходимость получения разрешения органов пограничной службы на осуществление хозяйственной и иной деятельности во внутренних водах Республики Беларусь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах пограничной зоны.

Также, с целью обеспечения национальной безопасности с 1 апреля 2026 г. органы пограничной службы уполномочиваются на осуществление дактилоскопической регистрации в отношении отдельных категорий иностранцев при пересечении ими Государственной границы.

Так, при осуществлении пограничного контроля обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить иностранцы, подлежащие депортации или высылке, передаваемые иностранному государству в рамках реадмиссии, включенные в Список лиц, чей въезд в наше государство запрещен или нежелателен, а также иностранцы, представляющие угрозу национальной безопасности.

При этом данной процедуре не подлежат:

несовершеннолетние до 14 лет и иностранцы, достигшие 75-летнего возраста;

граждане России, за исключением лиц, подлежащих депортации или высылке, а также включенных в Список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен либо нежелателен;

главы иностранных государств и правительств, дипломаты;

некоторые иные категории иностранцев.

gpk.gov.by