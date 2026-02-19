В ООО «Демеза» прошел единый день информирования. Перед работниками предприятия и жителями Гусевицкого сельсовета выступил начальник Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Алексей Глаз.

Главная тема встречи – оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях. Алексей Валерьевич подробно остановился на развитии Вооруженных Сил, подчеркнув, что сегодня, в условиях растущей напряженности на западных и южных рубежах, наличие сильной армии является ключевым фактором безопасности. Он напомнил, что Президент как Главнокомандующий предотвратил деградацию армии в непростые 90-е годы и определил стратегию ее развития до 2030 года.

Алексей Глаз отметил, что современная белорусская армия – это компактная, мобильная и профессиональная структура, оснащенная новейшими образцами вооружения, включая разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации, систем радиоэлектронной борьбы и подготовке личного состава. «У нашей страны нет агрессивных намерений, мы никого не считаем своим противником. Но необходимая оборонительная мощь обеспечена, и белорусская армия способна ответить на любые вызовы», – акцентировал он.



Алексей Валерьевич также подчеркнул, что служба в армии – это не только почетная обязанность, но и школа жизни, формирующая характер, дисциплину и ответственность. «Каждый мужчина должен уметь постоять за себя, за свою семью и за свою страну, если потребуется. Защита Отечества закреплена в Конституции как священный долг гражданина Республики Беларусь», – отметил докладчик.

Особое внимание он уделил теме сохранения исторической памяти, подчеркнув, что уважение к прошлому и подвигу предков – неотъемлемая часть патриотического воспитания молодежи. В то время как в некоторых странах безжалостно сносят памятники советским солдатам, в Беларуси свято хранят память о героях, устанавливают имена погибших, которые долгие годы считались неизвестными. Алексей Глаз подчеркнул важность поисковой работы, позволяющей вернуть имена защитников Отечества и с почестями предать их останки земле. Он выразил уверенность, что и на Будакошелевщине такая работа ведется активно.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко рассказала о поисковой деятельности в районе. Она сообщила, что совместно с 52-м поисковым батальоном ведутся раскопки мест захоронений времен войны. В 2024 году в деревне Потаповка перезахоронили останки неизвестного солдата, а в сентябре 2025-го удалось установить личность одного из трех бойцов, найденных на территории Рогинского сельсовета, – уроженца Узбекистана. Останки переданы родственникам для захоронения на родине.

Жители Гусевицкого сельсовета обратились к Алексею Валерьевичу с проблемой бродячих собак, которых, по словам сельчан, привозят и бросают дачники. Сбиваясь в стаи, животные представляют реальную угрозу для людей. Данное обращение начальник инспекции передаст заинтересованным службам.

Также прозвучал вопрос, касающийся правил рыболовства и замора рыбы. В этой теме Алексей Валерьевич попросил активнее сообщать о случаях замора рыбы на диспетчерскую линию инспекции, что позволит специалистам реагировать на возникновение подобные ситуаций.

Елизавета Малая

Фото автора