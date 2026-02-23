В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Рогачев – Сверково участка Жлобин – Могилев с 8 часов 20 минут 25 февраля 2026 года до 23 часов 50 минут 26 февраля 2026 года пассажирские поезда будут следовать измененным расписанием и маршрутом, отдельные поезда будут отменены.

Так, поезд № 55/56 Гомель – Москва установлен сообщением Могилев – Москва отправлением из Могилева в сутки 25 и 26 февраля в 21.54 своим расписанием. Поезд № 83/84 Санкт-Петербург – Гомель отправлением из Санкт-Петербурга 25 февраля 2026 года будет следовать действующим расписанием до станции Могилев-1, далее по участку Могилев – Осиповичи – Жлобин – Гомель с прибытием в Гомель в 11.18.

Поезд № 83/84 Гомель – Санкт-Петербург 25 и 26 февраля 2026 года отправится из Гомеля в 15.18, далее он проследует по участку Жлобин – Осиповичи – Могилев. Со станции Могилев-1 поезд отправится в 20.44. Также будут следовать измененным маршрутом и расписанием поезда:

№ 6555 Могилев – Жлобин отправлением со станции Могилев-1 в 08.42 будет курсировать до станции Рогачев;

№ 6559 Могилев – Жлобин отправлением со станции Могилев-1 в 17.40 назначается до станции Рогачев;

№ 6556 Жлобин – Могилев назначается сообщением Рогачев – Могилев отправлением со станции Рогачев в 14.46.

В сутки 26 февраля 2026 года:

поезд №6553 Могилев – Жлобин назначается в сообщении Могилев – Быхов отправлением со станции Могилев-1 в 4.10;

поезд № 6552 Жлобин – Могилев назначается сообщением Быхов – Могилев отправлением со станции Быхов в 05.28.

В сутки 25–26 февраля 2026 года отменяются из обращения следующие поезда:

№ 613/614 Гомель – Могилев – Гомель отправлением со станции Гомель в 06.27, со станции Могилев-1 в 17.30;

№ 615/616 Могилев – Гомель – Могилев отправлением со станции Могилев-1 в 11.01, со станции Гомель в 14.12;

№ 6560 Жлобин – Рогачев отправлением со станции Жлобин в 21.25;

№ 6558 Жлобин – Могилев отправлением со станции Жлобин в 17.25.

25–26 февраля 2026 года назначается в обращение поезд № 6758 Рогачев – Могилев отправлением со станции Рогачев в 20.20.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

rw.by