С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям и гостям райцентра.

Алена ГУЗАРЕВИЧ, гомельчанка:

– Это олицетворение стойкости, мужества, непоколебимой веры в добро. Для меня таковой является моя бабушка. Она сумела пережить военное лихолетье, выстояла, перенесла все тяготы и невзгоды, сохранив человечность и сердечность.

Ирина КУРИЛЕНКО, жительница г. Буда-Кошелево:

– Сильная, верная, терпеливая, нежная и любящая, проявляющая жизненную стойкость и смелость. Для меня таким примером служит моя мама. Через свое тепло и заботу она передает нам, своим детям и внукам, важные жизненные уроки.

Екатерина ОКСЕНЮК, горожанка:

– Она воплощает традиционный образ сельчанки, чья повседневная жизнь наполнена трудом и заботой. Искренне любит землю, которую обрабатывает своими руками, ухаживает за хозяйством, заботливо растит детей и создает уют в доме. Несмотря на трудности, белорусская женщина сохраняет оптимизм и душевную теплоту.

Анна БЛИНЦОВА, пенсионерка:

– Белорусская женщина – это в первую очередь труженица. Она создает уют в доме, заботится о семье и поддерживает родных и близких. Благодаря женщинам-матерям закладывается фундамент будущего поколения, которое будет строить сильную и процветающую Беларусь.

Ирина СНЕЖНАЯ

