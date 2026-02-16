Белорусские спортсмены завоевали одиннадцать медалей на этапе открытого чемпионата Африки по дзюдо, который проходил в Тунисе, сообщает корреспондент БЕЛТА.



До финалов в своих весовых категориях добрались пятеро представителей Беларуси, и каждый из них выиграл золото. Артем Колосов (до 60 кг) одолел египтянина Яссина Сабраха, Александр Сидорик (до 90 кг) победил Абделазиза Бен Амара из Туниса, Анна Буракова (до 52 кг) справилась с британкой Лолой Ходсон, Яна Макрецкая (до 63 кг) была сильнее россиянки Милены Хиловой, а Славяна Рылкевич (до 78 кг) нанесла поражение местной спортсменке Аридж Агуэб.

Также в активе нашей команды шесть бронзовых наград, их обладателями стали Максим Черняк, Антон Дубовик (оба — до 81 кг), Андрей Шимбалев (до 90 кг), Панкрат Сурба, Евгений Моров (оба — до 100 кг) и Диана Григоренко (до 52 кг). Всего участие в турнире African Open приняли 229 атлетов из 29 стран, нашу страну представили 28 человек. Ранее белорусские дзюдоисты завоевали 10 медалей на молодежных соревнованиях в Тунисе (4-3-3).