Работниками районного отдела по ЧС в январе текущего года проведены мониторинги соблюдения требований пожарной безопасности в аграрно-техническом колледже, начальной школе и гимназии г. Буда-Кошелево, в Пенчинской, Бушевской, Николаевской, Потаповской, Дербичской, Узовской и Рогинской школах, а также в Узовском и Кошелевском детских садах.

В ходе мониторингов выявлены нарушения законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности. Так, не во всех учреждениях образования обеспечена работоспособность системы пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водоснабжения, не проводится подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями МЧС. Не все замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, а пути эвакуации в зданиях не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными ТНПА.

По результатам мониторингов руководителям учреждений выданы рекомендации.

Подготовила Татьяна Титоренко