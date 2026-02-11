Министерство образования Беларуси разработало памятку для родителей, которая направлена на обеспечение информационной безопасности детей в интернете. Законом от 12 июля 2025 г. №86-З «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей» установлена обязанность родителей защищать детей от нежелательной информации в глобальной сети интернет.

Основные риски в интернете

Риски зависят от возраста ребенка:

1-4 класс: неподходящий контент (взрослые сайты, игры с жестокостью), мошеннические приложения, чрезмерное время за гаджетами;

неподходящий контент (взрослые сайты, игры с жестокостью), мошеннические приложения, чрезмерное время за гаджетами; 5-8 класс: наркотики, оружие, экстремизм, кибербуллинг, финансовые риски (платные подписки, покупки в играх);

наркотики, оружие, экстремизм, кибербуллинг, финансовые риски (платные подписки, покупки в играх); 9-11 класс: общение с незнакомцами (включая сексуальное мошенничество), зависимость от соцсетей, финансовые мошенники («подарки», «взломы»).

Решения от операторов связи

Для защиты детей операторы предлагают специальные сервисы:

MTС: Детский интернет (белый список сайтов), ограничение по возрасту, контроль времени;

A1: Пакет «Детский» с блокировкой опасного контента, родительский контроль через приложение;

life:): Фильтрация запрещенного контента, блокировка платных подписок;

Белтелеком: Родительский контроль» для Интернета и IPTV, контроль домашнего Wi-Fi.

5 важных шагов для родителей

1. Включите родительский контроль на всех устройствах.

2. Ограничьте время использования интернета через функции «Экранное время».

3. Отключите покупки в играх и приложениях без подтверждения.

4. Используйте безопасные браузеры (например, Kiwi Browser).

5. Создайте профиль ребенка с ограничениями на устройстве.

Чему нужно научить ребенка

Не переходить по подозрительным ссылкам.

Не общаться с незнакомцами.

Не раскрывать личную информацию (номер телефона, адрес, фото).

Сообщать родителям о тревожных ситуациях.

Не верить в «бесплатные подарки» или «взломы».

Куда обратиться за помощью

Детская линия помощи: 8-801-100-16-11

Круглосуточная линия экстренной психологической помощи: 133

Защита детей в интернете – это совместная ответственность родителей и операторов связи. Следуйте рекомендациям памятки, регулярно контролируйте онлайн-активность ребенка и обучайте его безопасному поведению в сети.

Сохраняйте эту памятку для постоянного использования!