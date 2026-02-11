Министерство образования Беларуси разработало памятку для родителей, которая направлена на обеспечение информационной безопасности детей в интернете. Законом от 12 июля 2025 г. №86-З «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей» установлена обязанность родителей защищать детей от нежелательной информации в глобальной сети интернет.
Основные риски в интернете
Риски зависят от возраста ребенка:
- 1-4 класс: неподходящий контент (взрослые сайты, игры с жестокостью), мошеннические приложения, чрезмерное время за гаджетами;
- 5-8 класс: наркотики, оружие, экстремизм, кибербуллинг, финансовые риски (платные подписки, покупки в играх);
- 9-11 класс: общение с незнакомцами (включая сексуальное мошенничество), зависимость от соцсетей, финансовые мошенники («подарки», «взломы»).
Решения от операторов связи
Для защиты детей операторы предлагают специальные сервисы:
- MTС: Детский интернет (белый список сайтов), ограничение по возрасту, контроль времени;
- A1: Пакет «Детский» с блокировкой опасного контента, родительский контроль через приложение;
- life:): Фильтрация запрещенного контента, блокировка платных подписок;
- Белтелеком: Родительский контроль» для Интернета и IPTV, контроль домашнего Wi-Fi.
5 важных шагов для родителей
1. Включите родительский контроль на всех устройствах.
2. Ограничьте время использования интернета через функции «Экранное время».
3. Отключите покупки в играх и приложениях без подтверждения.
4. Используйте безопасные браузеры (например, Kiwi Browser).
5. Создайте профиль ребенка с ограничениями на устройстве.
Чему нужно научить ребенка
- Не переходить по подозрительным ссылкам.
- Не общаться с незнакомцами.
- Не раскрывать личную информацию (номер телефона, адрес, фото).
- Сообщать родителям о тревожных ситуациях.
- Не верить в «бесплатные подарки» или «взломы».
Куда обратиться за помощью
- Детская линия помощи: 8-801-100-16-11
- Круглосуточная линия экстренной психологической помощи: 133
Защита детей в интернете – это совместная ответственность родителей и операторов связи. Следуйте рекомендациям памятки, регулярно контролируйте онлайн-активность ребенка и обучайте его безопасному поведению в сети.
Сохраняйте эту памятку для постоянного использования!