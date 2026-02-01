В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением размеров бюджета прожиточного минимума выросла сумма подъемных при переселении на новое место жительства и работы в сельскую местность. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Подъемные в размере 9 БПМ (с 1 февраля по 30 апреля — Br4472,64) окажут при переселении на новое место жительства и работы в сельскую местность. В ведомстве также рассказали, кто может на них рассчитывать. «Нужно быть официально зарегистрированным в службе занятости как безработный. Заключить трехсторонний договор с органом по труду, занятости и соцзащите и нанимателем о переселении в связи с переездом на работу в другую местность», — отметили в Минтруда.

Сегодня таких вакансий более 27 тыс. с предоставлением жилья. Однако те, кто воспользовался поддержкой, обязаны отработать на новом рабочем месте минимум год. К слову, безработным и членам их семей в 2025 году выплачены денежные средства в сумме Br489,2 тыс.