Первый блок прошел в Гомельском районе, работу возглавил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

Подготовка к весенним полевым работам — ключевой вопрос семинара. Приглашенные эксперты Национальной академии наук рассказали участникам встречи о технологии возделывания кукурузы, многолетних трав, в том числе и люцерны, мероприятиях по уходу за ними и поделились опытом по другим важным темам.

«Сегодня озвучена информация, которую важно учитывать на стадиях посевной, подкормки. В этом году с учетом погодных условий это как никогда актуально. Нужно выработать четкую стратегию, как помочь растениям, чтобы они не погибли», — подчеркнул Дмитрий Петрожицкий.

Во второй половине участники посещают современный молочно-товарный комплекс «Черетянка» в ОАО «Знамя Родины» и изучают работу доильной установки «Карусель».

На следующей неделе работников сферы сельского хозяйства будет принимать Мозырский район, а завершится учеба в Рогачевском районе.

Гомельщина официально