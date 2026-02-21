Белорусский союз женщин создаст благотворительный фонд в этом году. Об этом рассказала заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», председатель объединенной организации научно-практических центров системы здравоохранения Республики Беларусь ОО «Белорусский союз женщин» Инна Солдатенко в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Белорусский союз женщин является инициатором проведения выставки «Другая глубина», где участниками являются авторы с дополнительными потребностями. «Среди них столько талантливых, интересных авторов, художников, которые занимаются вышивкой. Но в основном это художественные работы — прекрасные картины. У нас очень много желающих поучаствовать. Каждый автор дарит Белорусскому союзу женщин свою самую милую или дорогую сердцу работу. В конце года мы проводим аукцион, где каждый желающий может приобрести эту работу, а все вырученные средства направляются на благотворительные проекты. Это очень важная и интересная инициатива, которая логично продолжится и будет развиваться», — рассказала Инна Солдатенко.

Что касается других инициатив, то в этом году под эгидой Белорусского союза женщин будет развиваться новый проект — благотворительный фонд с расчетным счетом. «Пополнять этот счет может каждый работающий белорус, независимо от того, является ли он членом нашего союза. Каждый может написать на своем рабочем месте заявление об отчислении минимальной суммы, с которой готов расстаться ежемесячно. Эти средства будут направляться на расчетный счет, и 100% собранных средств пойдут на благотворительные проекты, согласованные с Министерством здравоохранения. Как правило, это случаи дорогостоящего лечения детей, которые в нем нуждаются, — обратила внимание она. — Этот проект родился, потому что нечистые на руку люди под видом благотворительных фондов для лечения детей или отправки за границу собирают средства и используют их в своих целях. А потом показывают в интернете, как счастливы за чужие деньги, отдыхая в Дубае. Эту порочную практику нужно прекратить».

Все средства, которые благотворители направляют на расчетный счет, должны использоваться строго по назначению — на благотворительность, подчеркнула она. «Поэтому я считаю, что эта инициатива Белорусского союза женщин заслуживает поддержки. Многие организации и предприятия уже сформировали заявления по направлению средств. В Белорусском союзе женщин обсуждалась сумма 0,1% от заработной платы — то есть если зарплата 1000 бел. руб., это 1 рубль в месяц, который гражданин может отчислять на расчетный счет. Это не та сумма, которая существенно влияет на бюджет», — заметила Инна Солдатенко.

Например, МТРК «Мир» стала одной из первых в числе предприятий, которые сформировали такой пакет заявлений. «Отрадно, что некоторые сотрудники решили отчислять даже 1% заработной платы. Поэтому я считаю, что эта инициатива должна быть продолжена», — считает она.