Из года в год в период отопительного сезона происходят несчастные случаи, связанные с использованием газа в быту, в том числе и отравление угарным газом. Чем обернется попадание этого вещества в организм?

После попадания в дыхательные пути молекулы угарного газа оказываются в крови и связываются с молекулами гемоглобина. В результате образуется совершенно новое вещество – карбоксигемоглобин, который препятствует транспортировке кислорода. По этой причине очень быстро развивается кислородная недостаточность.

Самая главная опасность – угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, то есть причину недомогания не всегда удается обнаружить сразу. Монооксид углерода невозможно никак почувствовать, именно поэтому второе его название – тихий убийца.

Так, в июне прошлого года в г. Ляховичи Брестской области произошел несчастный случай – отравление угарным газом со смертельным исходом. Как установлено, в съемной квартире между коридором и кухней обнаружили девушку в бессознательном состоянии. При этом на кухне работал газовый проточный водонагреватель, а из крана в ванной комнате текла вода. Собственник жилья закрыл кран горячей воды и вызвал скорую. Во время оказания пострадавшей первой медицинской помощи ее подруга почувствовала ухудшение самочувствия и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики констатировали факт смерти гражданки, а ее подругу госпитализировали в медучреждение.

Причиной несчастного случая, согласно акту технического расследования, послужила совокупность следующих факторов:

— отсутствие притока воздуха для обеспечения работы систем дымоудаления и вентиляции (окна в квартире на момент происшествия и работы газового проточного водонагревателя были плотно закрыты);

— установка электромеханического вентилятора в ванной комнате, работа которого способствовала обратной тяге в дымовом канале при отсутствии притока воздуха;

— отсутствие сигнализатора угарного газа в помещении кухни.

При сжигании газового топлива выделяются продукты горения, которые отводятся в специально предназначенные дымовые каналы. Если тяга в канале отсутствует или не устойчива, то продукты горения от газовых приборов могут попадать в жилые помещения.

Еще пример. В октябре 2025 года в одном из жилых домов в г. Бресте произошло отравление угарным газом ребенка 2019 г.р. Обстоятельства несчастного случая: во время уборки кухни мать ребенка услышала звуковой сигнал датчика угарного газа, установленного в помещении мини-котельной. С целью обезопасить себя и детей она отключила газовый котел, открыла двери и окна для проветривания и совместно с детьми покинула жилище. Однако при выходе из дома сыну стало плохо. Женщина вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали.

Вероятной причиной несчастного случая стало отсутствие притока воздуха для работы газоиспользующего оборудования, плотное перекрытие вентиляционных каналов, а также эксплуатация электромеханической вытяжки, которая способствовала обратной тяге в дымовом канале.

Обращаем внимание, что период снижения температуры наружного воздуха влечет за собой необходимость пристального внимания к техническому состоянию дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием, так как в это время имеется высокая опасность обмерзания оголовков указанных каналов, что может повлечь за собой нарушения процессов дымоудаления и вентиляции жилых помещений и привести к отравлению граждан угарным газом. В соответствии с требованиями Правил пользования газом в быту в период снижения температуры наружного воздуха гражданам, проживающим в одноквартирных и блокированных жилых домах, необходимо регулярно проводить осмотр оголовков дымовых и вентиляционных каналов. При обнаружении обмерзания незамедлительно предпринимать меры по их очистке.

Следует помнить, что дымовые и вентиляционные каналы должны быть выведены выше конструкций дома, расположенных в непосредственной близости к ним. При нахождении их ниже указанных конструкций создается ветровой подпор, который может привести к обратной тяге, что также несет угрозу отравления угарным газом.

В одноквартирных и блокированных жилых домах граждане обязаны ежегодно до начала отопительного периода привлекать специализированную организацию для проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, чтобы предотвратить нарушение условий их эксплуатации и исключить попадание в зону ветрового подпора. В случае необеспечения по тем или иным причинам указанной проверки сложившиеся в настоящее время погодные условия требуют от граждан принятия незамедлительных мер по ее проведению.

В целях предотвращения возможности отравления угарным газом при эксплуатации отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования, следует соблюдать следующие меры безопасности:

— обеспечить установку автономных сигнализаторов угарного газа в помещениях с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием. Такой прибор оповестит световым и звуковым сигналом в случае появления угарного газа в воздухе, позволит своевременно отключить газовое оборудования и избежать несчастного случая;

— в случае возникновения неисправностей в газовом оборудовании не допускать его использования и обратиться в обслуживающую по договору организацию для проведения ремонтных работ. При отсутствии тяги в дымовом и вентиляционном канале (или при обратной тяге) также не допускать использование газового оборудования до устранения неисправностей;

— перед каждым включением газоиспользующего оборудования обеспечить приток свежего воздуха, проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах;

— не допускать к пользованию отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием детей до 14 лет, недееспособных лиц, а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

— не допускать использования помещений с установленным в нем газовым оборудованием для сна.

При возникновении запаха газа перекройте все краны на газовом оборудовании и кран перед ним, откройте окна для проветривания, покиньте загазованное помещение и немедленно обратитесь в аварийную службу по телефону 104. При этом не допускайте пользования огнем, курения, включения и отключения электроосвещения и электроприборов, так как малейшая искра в загазованном помещении может привести к взрыву и пожару.

Помните: соблюдение правил пользования газом в быту – осознанный выбор каждого гражданина, который позволит избежать несчастных случаев.

Обязаны ли потребители газа предоставлять доступ к газовому оборудованию работникам Госэнергогазнадзора и в какие сроки?

Потребитель обязан обеспечивать представителям органа Госэнергогазнадзора беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам органа Госэнергогазнадзора при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией для осуществления государственного энергетического и газового надзора.

После получения от органа Госэнергогазнадзора уведомления о необходимости обеспечения доступа к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам обратиться в течение трех календарных дней в орган Госэнергогазнадзора для согласования даты и времени предоставления доступа в течение не более 30 календарных дней с момента обращения для обследования (в ред. «Правил пользования газом в быту», утвержденных постановлением Совмина Республики Беларусь от 19.11.2007 №1539).

По истечении срока службы газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по его эксплуатации, потребители газа обязаны обратиться в газоснабжающую или обслуживающую организацию для выполнения работ по замене либо проведения комплекса работ по определению его технического состояния, по результатам которого выдается заключение о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации газоиспользующего оборудования по установленной исполнителем форме.

Буда-Кошелевская районная энергогазинспекция