«25 февраля 2024 г. вошло в историю современной Беларуси как первый единый день голосования. В этот день состоялись выборы депутатского корпуса всех уровней, начиная от сельских Советов и до Парламента, в который вошли 17 представителей Гомельской области. Пятого марта начал свою деятельность Гомельский областной Совет депутатов двадцать девятого созыва.

В апреле был определён состав Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. С 1 по 10 апреля прошли выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и от гражданского общества, и 24-25 апреля впервые в Республике Беларусь состоялось заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе.

Председателем был избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, который согласно Конституции, обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Именно здесь был высказан ключевой посыл: «Время выбрало нас!».

Внедрение общеизвестной мировой практики – проведение единого дня голосования, в первую очередь удобство для наших граждан, это существенно экономит личное время, а во-вторых, повышает гражданскую активность,

Участие в выборах – ключевой элемент гражданской активности и государственного строительства. Это не только конституционное право, но и моральный долг гражданина перед обществом. Это основной законный способ прямого участия в управлении делами государства. Ведь именно в единый день голосования происходит определение курса развития страны, каждого гражданина влияет на то, какими будут приоритеты государства в социальной сфере, экономике и внешней политике.

Высокая явка и активное участие избирателей в феврале 2024 года подтвердили устойчивость нашей политической системы, выразили нашу позицию, направленную на сохранение мира, стабильности и суверенитета», – отметила сенатор.