«Гомельщина по праву славится своими производителями, качественной продукцией и, прежде всего, талантливыми людьми. Эту аксиому в очередной раз подтвердили итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за 2025 год.

В лидеры вошли тридцать товаров и услуг от производителей из Гомельской области. Это продовольственная, промышленная продукция, а также продукция производственно-технического назначения, образовательные услуги.

Это знаменитые не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами Рогачевский молочно-консервный комбинат, Туровский молочный комбинат, Мозырские молочные продукты, «Милкавита», Калинковичский мясокомбинат, Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», кондитерская фабрика «Спартак», «Мозырьсоль», экспериментальная база «Криничная», Гомельский химический завод, «Коминтерн», «Белорусские обои», ЗЛиН, «Гомсельмаш», «Гомельстекло», БМЗ, «СветлогорскХимволокно», Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», «Беларускабель», «Ратон», ГГТУ имени П.О. Сухого.

Кроме того, товары из Гомельской области получили специальный статус и награды «Новинка года», «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «За успехи в импортозамещении».

Очень важна география – в любой точке нашей области есть успешные производители, качественные товары и услуги, а значит, счастливые люди. Всё вместе – это главные приоритеты развития нашей страны», – отметила сенатор.