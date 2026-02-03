2 февраля член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрены различные вопросы, в том числе ход работ по очистке от снега крупных городов.

«Январь запомнился сложными погодными условиями, включающими комбинацию сильных снегопадов, метелей и аномально низких температур. Несмотря на это, в области обеспечивался нормальный уровень работы всей инфраструктуры. Сегодня на аппаратном совещании рассмотрен ход работ по очистке от снега территорий общего пользования областного центра, а также Мозыря, Речицы, Светлогорска и Жлобина. Работы по чистке снега в городах очень важны для обеспечения безопасности, предотвращения травматизма, ДТП и транспортного коллапса. Своевременная уборка и вывоз снежных масс обеспечивают комфортное передвижение жителей и гостей, доступ к социальным объектам, а также работоспособность городской инфраструктуры и проезд спецтехники.

Уборкой улиц и магистралей, инфраструктурных объектов, дворовых и других территорий занимались подрядные организации, ЖКХ, предприятий, молодежь, волонтеры, депутаты всех уровней. На контроле депутатского корпуса, а также наших помощников на местах, в первую очередь, были сельские населенные пункты», – отметила сенатор.