Определены источники финансирования ремонта, разработан план по каждой сельскохозяйственной организации. Сложная техника находится в ремонте на специализированных предприятиях.

Основная задача – готовность не менее 95% машин к весенним полевым работам к 1 марта.

«У хозяйств должна быть возможность своевременно запахать и посеять, осуществить подкормку и закрытие влаги. Ранней весны не будет, поэтому работы придется выполнять в сжатые сроки. Для этого загружайте все мастерские на полную мощность, ремонтируйте технику ускоренными темпами», – подытожил глава региона Иван Крупко.

