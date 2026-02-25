На заседании рассмотрели плюсы и минусы такого решения, глава региона выслушал аргументы компетентных органов.

Планируется, что единый региональный РСЦ возьмет на себя централизацию функций по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, осуществлению административных процедур паспортного стола, ведению досудебной претензионный работы с должниками. Подобное решение позволит усовершенствовать оказание услуг гражданам.

Предполагается, что областной РСЦ приведет в единую структуру все процессы. При этом для людей процедура не изменится, они будут получать все услуги в своих населенных пунктах в полном объеме, а штат специалистов и паспортистов на местах сохранится.

В качестве примера предлагается взять принципы работы РСЦ Гомеля.

Гомельщина официально